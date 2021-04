Fietsmaatjes Ruben en Dick vol adrenaline op zoek naar man op gestolen tweewieler: ‘Dader gevlogen, maar het ging om de fiets van die jongen’

Defensie hint dat radar misschien toch in Herwijnen komt, West Betuwe verbaasd: ‘Procedure zou stoppen’

29 maart Terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet heeft opgedragen een nieuwe militaire radar niet in Herwijnen te plaatsen, komt hij er misschien alsnog. Een medewerker van Defensie zei dat vrijdagochtend terloops in het NOS Radio 1 Journaal. West Betuwe vraagt in Den Haag om opheldering, Defensie reageert dat er niets veranderd is.