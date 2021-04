Fikse brand bij afvalverwerker Avri in Geldermalsen: grote hoeveelheid afval brandt uit

Al ruim 16.000 vroeg- en briefstem­mers in Rivieren­land

16 maart TIEL - Ruim 16.000 inwoners van Rivierenland hebben dankbaar gebruik van de mogelijkheid om dit jaar per brief, of al op stembureaus maandag en dinsdag, hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het aantal ongeldige stemmen per brief lijkt, na de aanpassingen die minister Ollongren dinsdag doorvoerde, beperkt te zijn.