File op A15 bij Meteren na aanrijding met voertuig wegwerkers

Grote dijkenoefe­ning rondom Tiel, kwart eeuw na de bij­na-ramp

1 december TIEL - Bijna een kwart eeuw na de bijna-ramp en evacuatie in Rivierenland houdt Waterschap Rivierenland op zaterdag 14 december een grote oefening. Zo'n driehonderd vrijwilligers en medewerkers bootsen dan een situatie na van bedreigend hoogwater in de grote rivieren. Wat in 1995 de harde realiteit was, zeker toen de Waaldijk in Ochten (en in Opijnen) begin te wankelen.