Fileleed in de ochtendspits na ongeval op A12 en aanrijding met voertuig wegwerkers op A15

Daardoor liep de vertraging al snel op op tot meer dan een half uur voor verkeer richting Utrecht. Er stond rond 08.00 uur negen kilometer file. Toen de weg korte tijd later werd vrijgegeven, liepen de file en vertraging langzaam in omvang terug.



Ook verkeer op de A50, die ten westen van Arnhem aansluit op de A12, had last van de afsluiting. Bovendien stond er een kapotte vrachtwagen bij Renkum, waardoor automobilisten richting het noorden lange tijd een klein half uur extra over hun reis deden.



Ook op de A2 bij Waardenburg was het druk. Na een eerder ongeluk stond daar kort voor 08.00 uur volgens de wegbeheerder tien kilometer file in de richting Utrecht, goed voor meer dan een half uur vertraging. De vertraging liep langzaam terug toen de weg weer vrij was gegeven, maar de file was kort na 08.45 uur nog altijd elf kilometer lang.