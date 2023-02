Flinke bomenkap in West Betuwe, vooral in Deil en Tricht: 139 bomen verdwijnen

Nog deze maand worden 139 bomen gekapt in de gemeente West Betuwe. De nadruk ligt op de Bulkgraaf in Deil en de Nieuwe Graafsteeg in Tricht.

Het zijn vooral populieren die het loodje gaan leggen. Aan de Bulkgraaf in Deil gaat het om 60 populieren, aan de Nieuwe Graafsteeg in Tricht om 39 exemplaren.

Lees ook Buren gaat snel gevaarlijke populierenbosjes kappen

Daarnaast worden er populieren gekapt in Acquoy (Acquoysemeer, veertien stuks), Heukelum (Achterweg, twee) en Vuren (Haarweg, achttien). In Geldermalsen, Vuren, Ophemert en Tricht gaat het verder om enkele essen, esdoorns, eiken en een beuk.

Soms is het nodig een boom te kappen. De boom is dan niet meer veilig genoeg of aan het einde van zijn levenscyclus. Populieren groeien heel snel, maar zijn na een halve eeuw vaak ook al kaprijp. Voorheen werden er vooral luciferhoutjes van populieren gemaakt, maar er worden tegenwoordig veel minder lucifers gebruikt.

Broedseizoen

Er is enige haast geboden, omdat medio maart het broedseizoen voor vogels begint en dan is het kappen van bomen in de regel niet toegestaan.

Tijdens het onderhoud en het kappen van de bomen kan enige overlast ontstaan. Denk aan een korte afsluiting van de weg vanwege machines. De gemeente probeert dit samen met de aannemer zoveel mogelijk te beperken. De direct omwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Speel of klimbomen

Een gekapte eik en beuk uit het Lingepark in Geldermalsen krijgen nog een nieuwe bestemming in het nieuw aan te leggen Buurtpark voor Buurmalsen en Tricht langs de nieuwe Hooglandschweg. Zij worden daar neergelegd als speel- of klimbomen, het park moet over een maand al speelklaar zijn.

Herplant in najaar

De gemeente West Betuwe gaat de bomen kappen, maar plaatst er wel nieuwe bomen voor terug. Voor de herplant van bomen gaat de gemeente meerdere soorten door elkaar toepassen en niet meer zoals nu met één soort planten. De herplant is het najaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.