Foto van Martinus Nijhoffbrug in de mist bij laatste 10 wedstrijd National Geographic

Er is nu een tweede stemronde ingegaan, waarbij mensen tot 8 november kunnen aangeven welke van de tien genomineerde landschapsfoto's ze het mooist vinden. De foto van de brug over de Waal bij Zaltbommel moet het onder meer opnemen tegen menhirs op de Kemmelberg in België, winter op de Noorse Lofoten en een avondfoto in de Italiaanse bergen. Nederlandse foto's zij er ook: het strand op Ameland, de hei in Zundert en mist tussen de bomen in Geldrop dingen ook mee.