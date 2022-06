Frans baron van Verschuer (64) overleden

met videos Onderzoek gezins­moord Geldermal­sen afgerond: vader stak vrouw en kind dood

Anna (38) en Dani (6), de slachtoffers van de gezinsmoord in Geldermalsen, zijn als gevolg van messteken om het leven gekomen. Daarna is het huis aan de Emmalaan waar zij lagen in brand gestoken. Het Openbaar Ministerie houdt de vader van het gezin voor beide zaken verantwoordelijk: hij overleed aan de gevolgen van een suïcidepoging in zijn cel.

