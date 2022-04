Fruit Tech Campus met plukrobot krijgt onderscheiding op Floriade

‘Bijzondere vermelding waard’

De fruitsector is blij met de start van de Fruit Tech Campus en toonde dat door een bijzondere vermelding tijdens de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs op de Floriade.



Juryvoorzitter Michiel van Ginkel: ,,De Fruit Tech Campus speelt een belangrijke rol in de kennisontwikkeling in de sector en verdient het om in de schijnwerpers te staan. We willen voor nu en in de toekomst een aantrekkelijke sector zijn om in te werken, waarvoor verduurzaming, digitalisering en innovatie belangrijke factoren zijn. Hierin draagt de Fruit Tech Campus bij. Daarom vindt de jury van de Tuinbouw Ondernemersprijs deze organisatie een bijzondere vermelding waard.”