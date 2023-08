Galerie Brandstof in Leerdam nodigt uit tot open blik 

Carnaval Zaltbommel wijkt uit naar de Beersteeg: ‘We snakken naar een vaste plek’

ZALTBOMMEL - Het parkeerterrein aan de Beersteeg in Zaltbommel is in beeld voor de viering van carnaval 2024. Carnavalsvereniging De Wallepikkers zwerft met de feesttent al twee jaar door de stad omdat de gemeente nog geen besluit heeft genomen over het toekomstige evenemententerrein, waarvan de locatie nog niet bekend is.