Geen koopzondag in West Betuwe

Feest bij Bloeiende Betuwe en Lek en Linge: ze zijn opnieuw excellent

21 januari RHENOY/CULEMBORG - Twee scholen in Rivierenland hebben opnieuw het predicaat Excellente School in de wacht weten te slepen. Basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy en de vwo-afdeling van Lek en Linge in Culemborg moesten de titel na drie jaar opnieuw verdienen en dat lukte hen.