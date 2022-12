Geen nieuwjaarsduik, maar een oudjaarsduik in Tricht: ‘Eindelijk zwemmen in de Linge’

Met een massale oudjaarsduik in de Linge werd zaterdagmiddag de nieuwe aanlegsteiger in Tricht geopend. Met de opening van de steiger gaat een langgekoesterde wens van de inwoners van het dorp in vervulling.

Rond de klok van 14.00 uur verzamelden zich zaterdagmiddag een paar honderd mensen aan de Lingedijk in Tricht. Tientallen van hen hadden hun badkleding al aan, en konden na een openingswoordje van de West Betuwse wethouder Jacoline Hartman een eerste duik nemen in de Linge vanaf de nieuwe aanlegsteiger. Gelukkig voor hen was het met 15 graden boven nul zeldzaam warm op oudjaarsdag.

Openbaar toegangspunt naar de Linge

Met de oudjaarsplons werd de steiger officieel geopend, tot grote tevredenheid van Rita Boer Rookhuiszen. Namens Platform Tricht Springlevend en als raadslid van D66 West Betuwe was zij betrokken bij de aanleg van de steiger. ,,Het was een van de punten op de kernagenda van Tricht, een openbaar toegangspunt tot de rivier. Dat was er tot nu toe niet, omdat bijna alle grond langs de Linge in particulier bezit is. De afgelopen tijd zijn er allerlei werkzaamheden aan het spoor en de Lingebrug geweest. Bij dat project hebben we deze aanlegsteiger een beetje ingepast.”

Quote Mijn kinderen hebben hier nooit kunnen zwemmen. Terwijl ze nota bene in een dorp aan de Linge wonen! Dat kan nu wel Rita Boer Broekhuiszen

Daarmee komt een langgekoesterde wens van veel Trichtenaren in vervulling. Boer Broekhuiszen: ,,Mijn kinderen, die inmiddels zelf kinderen hebben, hebben hier nooit kunnen zwemmen. Terwijl ze nota bene in een dorp aan de Linge wonen! Dat kan nu wel. Dat is fijn, vooral in de zomer. Kinderen kunnen vanaf hier met een sup of kano het water op. Heerlijk toch.”

De steiger kan vanaf nu gebruikt worden door recreanten. ,,De steiger geeft veel mogelijkheden”, zegt wethouder Hartman. ,,Een daarvan is zwemmen, zoals nu is gedemonstreerd.” Zelf waagde Hartman zich niet aan een plons in de Linge. ,,Dat heb ik dertig jaar geleden ooit gedaan en ik was van plan het daarbij te houden”, vertelt ze lachend.

Volledig scherm Tientallen mensen waagden zich zaterdagmiddag aan een nieuwjaarsplons in de Linge bij Tricht © Gemeente West Betuwe

Geen nieuwjaars- maar oudjaarsduik

Marcel van Hahne (57) uit Culemborg ging wel te water. ,,Ik zwem iedere zaterdag en dit was een mooie gelegenheid om dat hier eens te doen. Ik heb er lang naar uitgekeken. Normaal doe ik jaarlijks een nieuwjaarsduik, maar nu voor de verandering ook een oudjaarsduik.”

Koud vond hij het niet. ,,Ik schat dat het water een graad of zeven was. Het viel me heel erg mee.”

