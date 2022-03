Geen snelle actie tegen verontreiniging van bodem in Buren

Het gaat om zes terreinen van particuliere grondeigenaren: Het Anker I in Maurik, Het Anker II in Maurik, De Roodvoet in Rijswijk, De Loswal in Maurik, Eiland van Maurik en De Dries in Maurik. Bij drie van de zes locaties is in het verleden ernstige bodemverontreiniging geconstateerd: Het Anker I, Het Anker II en De Roodvoet. Dat zijn terreinen van oude steenfabrieken. Voor de andere locaties zijn er geen of lichte verontreinigingen bekend.