Geen trein, geen bus en geen buurtbus naar dorpen: ‘Ook wij hebben recht op openbaar vervoer’

Twee gewonden bij eenzijdig ongeluk: auto duikt in sloot in Enspijk

30 augustus ENSPIJK - Door onbekende oorzaak is een auto rond 01.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag in een sloot gereden langs de Kerkakkerweg in Enspijk. Twee gewonde inzittenden konden door de brandweer uit de auto worden gered.