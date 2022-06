Gejuich op de Lingeborgh: tientallen leerlingen zijn geslaagd

Een hapje, drankje, gejuich, blije gezichten; en niet voor niks. Tientallen leerlingen van vmbo-t (theoretische leerweg) van de Lingeborgh in Geldermalsen (onderdeel van Lek en Linge) kwamen donderdag om 16.00 uur richting schoolgebouw nadat ze even daarvoor te horen kregen dat ze waren geslaagd voor hun eindexamen.

Hoe het is gegaan? ,,Goed, want ik ben geslaagd", zegt Nick de Munnik met een lach op zijn gezicht. Hij voelt zich ‘prima'. ,,Ik ben er blij mee, ik kan weer door.” Hij werd ‘gebeld om zes over drie’ met het verlossende woord.

Zijn vertrekpunt was niet onaardig. ,,Ik had geen tekortpunt.” Toegegeven: echt goed geleerd had hij niet. ,,Dat is wel minder. Maar het is gelukt.”

Dus feesten in de avond, toch? ,,Dat weet ik niet", klinkt het nuchter. ,,Want ik moet morgenochtend gewoon weer werken. Geld verdienen moet ook gebeuren.” En in de zomervakantie met de familie op vakantie.

Volledig scherm © William Hoogteyling