Geldermalsen krijgt tweede zonnepark langs de A15

Wethouder Govert van Bezooijen: ,,De oude gemeenteraad van Geldermalsen heeft hier al eerder over besloten, maar het is goed om te melden dat het zonnepark er volgend jaar daadwerkelijk gaat komen zodat niemand straks verrast opkijkt. Er is ruimte voor in de oksel van de oprit richting Tiel.’’

Dat terrein is eigenlijk niemandsland. Al in 2015 presenteerde het bedrijf Energie van Hollandsche Bodem het plan om in het anderhalf hectare grote terrein tussen de snelweg en oprit vierduizend zonnepanelen neer te leggen. Ongeveer vierhonderd huishoudens kunnen daarmee van energie worden voorzien.

Avri-bult