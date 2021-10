Geldermalsen loopt vast zonder breder A15-viaduct: filedruk onhoudbaar

Onderzoek naar nieuw zwembad Geldermal­sen

4 oktober GELDERMALSEN/OPHEUSDEN - Er komt een onderzoek naar een nieuw zwembad in Geldermalsen. Het huidige zwembad Laco Het Wiel is verouderd en dat geldt ook voor de verderop gelegen sporthal Laco Randhorst. Volgend jaar moet meer duidelijk zijn over eventuele nieuwbouw. De gemeente gaat dat overleggen met beheerder Laco uit Opheusden.