Geldermalsen moet nog even wennen aan de eerste koopzondag: ‘Ik heb er best vertrouwen in’

West Betuwe: kleine meerder­heid vóór winkelen op zondag

Een kleine meerderheid van de inwoners van West Betuwe is vóór het openen van de winkels op zondag, bij de winkeliers houden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht. Dat heeft een enquête onder 4000 inwoners en 269 ondernemers in de detailhandel geleerd. West Betuwe is, naast Neder-Betuwe, de enige gemeente in Rivierenland waar alle winkels op zondag gesloten zijn.

24 februari