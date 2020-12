Gelders Statenlid stapt uit Forum voor Democratie

Jongeren­koor Tzjill mag de jeugdver­sie van Grease uitvoeren: ‘dit gaat heel vet worden’

1 december GELDERMALSEN - Kinder- en jongerenkoor Tzjill in Geldermalsen sprong een gat in de lucht toen zij hoorden dat ze de rechten kregen voor de Nederlandse musical Grease, young@part. ,,We zongen al best vaak liedjes van Grease, dat we nu deze musical mogen uitvoeren is ontzettend leuk!’’