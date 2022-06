Geliefde en plots overleden Frans baron van Verschuer had oog voor eeuwenoude traditie

Frans Jacob Albert baron van Verschuer, voor velen gewoon ‘Frans’, was zich er zeer bewust van dat hij de negende telg uit het adellijke geslacht Van Verschuer was dat het landgoed sinds 1734 mocht beheren. Met als opdracht om het in goede staat over te dragen aan zijn nageslacht.



Dat dat nu al het geval is, kwam totaal onverwacht. De baron uit Beesd stond bekend om zijn jongensachtige drive en energie, en de wil om er samen met zijn vrouw Nathalie iets heel moois van te maken. De schok om zijn overlijden is immens, de baron was zeer geliefd.



Dat hij maandag overleden is aan de gevolgen van een val uit een ladder op zijn landgoed, is bij nadere beschouwing voor iedereen die hem kende minder verrassend.