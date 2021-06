Geliefde huisarts keek altijd naar zijn stadje, nu naar een elektriciteitskast: ‘Dit verdient hij niet’

Hij heeft een klodder vogelpoep op zijn hoofd. ,,En hij staat een beetje scheef, zie je dat? Het is net of hij langs de kast naar Heukelum probeert te kijken", peinst buurtbewoner Frits Kruiswijk (66). Hij ziet Dokter Dorresteijn iedere dag als hij uit het raam naar de kruising tussen het Voorste Gewind en de Dwarsweg kijkt. ,,Hoe lang hij er al staat? Geen flauw idee, zeker veertig jaar, want zo lang woon ik hier.”