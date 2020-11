‘Gelovig christen’ vergeeft chauffeur (42) uit Neerijnen na zware aanrijding, OM eist werkstraf

Duizenden euro’s voor activitei­ten in de dorpshui­zen van West Betuwe

27 oktober GELDERMALSEN - West Betuwe zet zwaar in op behoud of versterking van de leefbaarheid in de 26 kernen. Daarom krijgen alle dorpshuizen en de multifunctionele centra (mfc) elk jaar in ieder geval 3.500 euro om activiteiten te organiseren.