Gemeente verliest miljoenen op bouwplan Varik, maar iets minder dan verwacht

In 2025 moet bouwplan Molenblok langs de Waaldijk in Varik afgerond zijn. De gemeente West Betuwe lijdt uiteindelijk een fors verlies op de wijk: naar verwachting 2,3 miljoen euro.

De wijk bestaat uit 56 koopwoningen. Het betekent een verlies van gemiddeld ruim 41.000 euro per woning. Het is op De Plantage bij Meteren na de grootste verliespost qua grondexploitatie voor de gemeente.

Er zijn inmiddels al 31 woningen gebouwd in Molenblok en het overgrote deel van de bewoners is er blij mee. De laatste 25 huizen staan er naar verwachting uiterlijk in 2025.

De kosten voor de gemeente, aanvankelijk was dat nog Neerijnen, zijn zo hoog opgelopen omdat de gemeente de grond al in eigendom had en er de eerste jaren niets van de bouw terecht is gekomen. Er is al die tijd wel rente over die aankoop betaald.

Dijkverzwaring

Daarnaast zorgde de tweede fase van de dijkverzwaringsplannen van Waterschap Rivierenland ervoor dat lang onduidelijk was waar in de buurt van de Waalbandijk nog gebouwd kon worden. Inmiddels is duidelijk hoeveel ruimte er nodig is voor de te versterken dijk. Molenblok ligt pal achter de dijk tussen de Dikke Toren van Varik en de Varikse molen.

Tekort loopt terug

Het tekort van Molenblok leek de voorbije jaren nog hoger uit te komen. Nu wordt dus gerekend op 2,3 miljoen euro verlies, dat was vorig jaar nog 2,7 miljoen. Dat komt omdat de te verwachten opbrengst van de grond het laatste jaar sterker is gestegen dan de bouwkosten. Of dat zo blijft, is nog wel afwachten.

Wat verder helpt is dat de krappe woningmarkt ervoor zorgt dat de laatste 25 huizen eerder gebouwd worden dan de laatste jaren was voorzien. Dat betekent dat de gemeente eerder de grond, en daarmee de rentelasten, kwijt kan zijn. En er meer mensen kunnen wonen in het nu 1062 inwoners tellende Varik.