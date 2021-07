‘Geredde’ schapen uit illegaal slachthuis misschien alsnog onverdoofd geslacht

Noodkreet raad West Betuwe: ‘Daar steken onze kwetsbare kinderen de drukke weg over’

1 juli RUMPT - De nieuwe gemeentewerf is welkom aan de Boutensteinseweg in Rumpt, maar het vergroot de zorgen over de verkeersveiligheid bij alle raadsleden van West Betuwe: ,,Want daar steekt wel onze meest kwetsbare doelgroep, onze kinderen, de weg over.’’