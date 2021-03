Gewonde wandelaar moet met hoogwerker worden gered

Man (56) verdacht van misbruik vier jongens: ‘Ik gaf er wel altijd wat voor’

18 februari RHENOY - Alsof het gewone handel was, zei een 56-jarige verdachte van verleiding en misbruik van vier jongens in Gellicum bij Rhenoy: ,,Voor wat hoort wat”, ,,Ik kijk wel altijd of de gewilligheid er is” en ,,Ik gaf er wel altijd wat voor.”