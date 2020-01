Gewonden bij zware aanrijding op A15, snelweg langdurig dicht

Zorgen om noodhulp op smalle dijken West Betuwe met auto's

21 januari ACQUOY - Smalle dijken met geparkeerde auto's kunnen leiden tot onnodige vertraging van brandweer of ambulance bij een noodsituatie. Na een recente brand in Acquoy worden in de gemeenteraad van West Betuwe vragen gesteld over hindernissen en beschikbaarheid van bluswater.