GJS-keeper Raymon den Haan, de Gianluigi Buffon van de regio: ‘Ik denk beslist nog niet aan stoppen’

Livestream hóeft niet meer, toch ontvangt deze middelbare school groep 8-ers weer digitaal op open dag

De noodzaak is er al lang niet meer, toch laat openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg ook dit jaar leerlingen uit groep 8 online kennismaken. Gewoon, omdat het leuk is om een live-uitzending te maken én het volgens de school beslist meerwaarde heeft. Donderdagavond is het zo ver.

19 januari