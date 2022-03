Goedmakertje van ProRail voor geplaagde Trichtenaren, die nu wél van de rinkelende overwegbellen af zijn

‘Voor omwonenden van het spoor willen wij een goede buur zijn’, schrijft ProRail op zijn website. Buren zijn voor de spoorwegbeheerder mensen die minder dan 300 meter van het spoor wonen, en dat zijn er nogal wat. In Nederland gaat het over meer dan een miljoen huishoudens. Tricht is bovengemiddeld vertegenwoordigd in die groep. Omdat de spoorlijn Utrecht-Boxtel dwars door het West Betuwse dorp loopt, mag een aanzienlijk deel van de circa 2200 inwoners zich buurman of buurvrouw van ProRail noemen.

Of ze die benaming met plezier dragen, valt te betwijfelen. De spoorlijn is de meesten al jarenlang een doorn in het oog en na een serie ingrijpende werkzaamheden, die zo’n vier jaar geleden begonnen, is de relatie tussen beide buurtjes verder bekoeld. Er was nogal wat overlast. Bij de randweg, de Nieuwsteeg en de Lingedijk werden onderdoorgangen aangelegd, de Lingebrug is verbreed, er kwam een apart spoor voor de MerwedeLingelijn en het nabij liggende station Geldermalsen ging stevig op de schop.