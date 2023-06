Gorcum Boys Choir zingt Evensong

met video Enorme ravage door vuurwerk­bom Beusichem: OM staat met lege handen, verdachten gaan allemaal vrijuit

Het Openbaar Ministerie was er eind vorig jaar zo zeker van: een jaar nadat een vuurwerkbom een ravage aanrichtte in Beusichem, kon er dan toch een verdachte worden vervolgd. Maar een half jaar na díé mededeling komt de openbaar aanklager daarop terug: tóch te weinig bewijs. En zo is het aantal verdachten weer terug bij nul.