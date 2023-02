Gorcumer hoort justitie twee jaar celstraf eisen voor mishandeling en bedreiging tijdens het uitgaan

Tegen een 29-jarige man uit Gorinchem is maandagmiddag twee jaar celstraf geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor het bedreigen en mishandelen van meerdere bezoekers van horecagelegenheden in zijn woonplaats. Zijn advocaat vroeg vrijspraak.

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september zou hij volgens justitie in Club A15 flink door het lint zijn gegaan. Hij had dan ook al meer dan een liter whisky achterovergeslagen en daarbij ook coke gebruikt. Hij kreeg het bij de uitgang van de seksclub aan de Arkelsedijk aan de stok met andere bezoekers, waarna hij een bankpas roofde. Er ontstond een worsteling en er werden over en weer klappen uitgedeeld.

Niet veel later stapte de man discotheek Club Heat binnen, maar beveiligers van die zaak kregen hem snel in de smiezen en wilden hem de zaak uit krijgen. Daar was de Gorcumer het niet mee eens. Volgens justitie zou de man een van de beveiligers hebben geslagen met het deksel van een asbak, waardoor de portier gewond raakte. De verdachte zou vervolgens hebben geroepen: ‘Ik kom zo terug, ik schiet jullie allemaal kapot’.

Gealarmeerde agenten kregen hem in een steegje in de gaten en gebruikten een stoomstootwapen om hem uit te schakelen. Op het politiebureau werd in een van zijn zakken een bankpasje gevonden.

Andere scenario's

Tijdens de inhoudelijke zitting in de rechtbank in Dordrecht vertelde hij zich niet veel meer te herinneren van wat er is gebeurd. Op veel vragen van de rechter probeerde hij echter andere scenario's geloofwaardig te maken. ,,Ik weet niet hoe dat pasje in mijn zak terechtkwam. Misschien heeft iemand anders dat gedaan. Of misschien lag het op de bar en heb ik het gepakt omdat ik dacht dat het het mijne was.”

Over zijn exorbitante drankgebruik verklaarde hij: ,,Het was verstandiger geweest als de eigenaar me in bescherming had genomen. Ik had zoveel gedronken dat het beter was geweest als hij mij niets meer had geschonken.”

De Gorcumer, met een strafblad van dertien pagina's, liet dan ook twee gezichten zien. Ja, hij had er spijt van, maar bagatelliseerde dat door te stellen dat zoiets in het uitgaansleven nu eenmaal kan gebeuren. Nee, hij kon zich weinig herinneren van die nacht en kon zich ook niet voorstellen dat hij zulke dingen had gedaan, maar was aan de andere kant bereid om de schade aan de slachtoffers te vergoeden.

Voorarrest

De officier van justitie vond alle feiten wettig en overtuigend bewezen en eiste twee jaar gevangenisstraf voor de mishandelingen en diefstal met geweld. Acht maanden daarvan zijn voorwaardelijk en ook de tijd in voorarrest moet daar nog van af.

De advocaat van de Gorcumer vroeg de rechters om vrijspraak, omdat hij uit noodweer zou hebben gehandeld. Ook stelde hij dat er geen onderzoek is gepleegd op de gevonden bankpas en (een foto van) de asbak waarmee zou zijn geslagen, zat bovendien niet in het dossier als bewijsstuk. ,,Verder is er door de politie buitenproportioneel geweld gebruikt. Mijn cliënt is nogal fors en zou niet in staat zijn geweest om te ontsnappen. Een agent had hem kunnen inhalen en overmeesteren zonder hem te taseren.” Zijn cliënt had volgens hem wel een zwak hart kunnen hebben met alle risico’s tot gevolg. Ook liep hij aan de val na de stroomstoot letsel op aan zijn oog. ,,Wellicht is die blijvend.’’

De advocaat vroeg de rechtbank zijn cliënt meteen vrij te laten, maar dat leek justitie geen goed idee, omdat de risico's op herhaling door deskundigen als hoog worden ingeschat. De rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af.

Uitspraak is op vrijdag 10 maart.

