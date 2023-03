Gorcums Klokkenluiders Gilde luidt zijn klok voor slachtoffers aardbeving: ‘Stadsgenoten kennen hen’

Waarom juist nu?

,,Het is inmiddels ruim een maand geleden dat die allesverwoestende aardbeving in Turkije en Syrië plaatsvond. Miljoenen mensen zijn door deze natuurramp getroffen. Niet alleen daar: in onze stad wonen veel Gorcumers met Turkse of Syrische roots die familie en bekenden in het rampgebied hebben.”

Waarom luiden jullie de klok Buiten de Waterpoort?

,,Het gilde heeft ervoor gekozen om niet alleen tijdens de herdenkingsdagen in mei de klok te luiden. We willen deze tijdens meerdere bijzondere gelegenheden laten horen. De Duitse bronsgieter Henrick van Trier maakte de klok in 1581 immers speciaal voor Gorinchem. Wij zorgen ook voor het onderhoud en beheer.”

Hoe reageerden vertegenwoordigers van de Turkse en Syrische gemeenschap op jullie voorstel?

,,Mensen waren blij met het idee: elders in het land is ook een klok geluid voor de slachtoffers. Maar ook emotioneel, want het besef wat er gebeurd is, begint nu pas te komen. In eerste instantie hebben veel mensen zich geconcentreerd op het bieden van hulp. Tijd om de ramp te verwerken, is er voor velen nog niet geweest.”

Het Klokkenluiders Gilde luidt zondag de klok. Wat gebeurt er verder?

,,Hazel Aydemir Atilla en Mustafa Said Agha spreken namens de Turkse en Syrische gemeenschap. Daarna gaat de imam van de Turkse moskee voor in een kort gebed. Wij luiden vervolgens de klok en daarna houden we een minuut stilte. Iedereen is welkom.”

Zondag 12 maart, 15.00 uur Buiten de Waterpoort Gorinchem, herdenkingsbijeenkomst slachtoffers aardbevingsramp Turkije en Syrië.

