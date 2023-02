Gorcumse windturbines mogen niet meer energie leveren: rechtbank fluit gemeente terug

Twee windturbines nabij bedrijventerrein Groote Haar, die nog worden gebouwd, mogen samen niet meer dan 7 megawatt aan energie leveren. De rechtbank in Rotterdam heeft een vergunning vernietigd die burgemeester en wethouders van Gorinchem afgaven in juni 2021.

Ondernemer Ton Kleijn tekende samen met anderen bezwaar tegen aan bij de rechter nadat hij bij de gemeente bot had gevangen. Omwonenden die bij hem aanhaakten, kregen geen stem omdat zij geen bezwaar hadden gemaakt bij de gemeente.

Tien procent afwijking

Exploitant Energie Groote Haar bv wil op windpark Groote Haar twee hogere turbines met langere wieken bouwen. Dat is geen probleem, want volgens de wet is het mogelijk om maximaal tien procent af te wijken van eerder opgegeven bouwmaten.

Hierdoor krijgen de turbines als het aan de exploitant ligt een ashoogte van 122 meter in plaats van 120 meter zoals in de oorspronkelijke vergunning is vastgelegd. De wieken worden 58 meter, drie meter langer dan in het oorspronkelijke plan. Door de windturbines iets groter te maken, vergroot Energie Groote Haar bv de capaciteit als het gaat om de energieopbrengst. In plaats van 7 megawatt leveren de aangepaste masten 7,7 megawatt.

In de fout

Maar het aanpassen van vermogen valt niet onder de wet die naar bouwmaten kijkt. Burgemeester en wethouders gaan daarmee in de fout volgens het oordeel van de rechtbank in Rotterdam. Het gezamenlijk vermogen van de windturbines moet dan ook maximaal 7 megawatt blijven. Zowel de exploitant als het Gorcums college hebben volgens de rechtbank aannemelijk gemaakt dat ‘het mogelijk is om het vermogen van deze windturbines technisch op 7 megawatt te begrenzen’.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.