Gorcumse zendamateurs leggen contact met de andere kant van de aarde en de maan helpt hen een handje

Waarom is deze manier van contact leggen bijzonder?

,,Earth-moon-earth radio is niet nieuw. De eerste verbinding werd in 1946 gelegd door de Amerikanen. Maar tegenwoordig heb je geen grote schotelantennes meer nodig. Je kunt met relatief beperkte middelen ook via de maan verbindingen maken. Het is voor het eerst dat wij als zendamateurs uit Gorinchem en omstreken dit doen.’’

Wat is de rol van de maan?

,,De maan reflecteert het signaal dat we met een richtantenne naar haar toesturen. Zie dat voor je als een bal waarop een waterstraal landt: het water spettert alle kanten op. Dat gebeurt ook met ons signaal. ‘Druppels’ daarvan belanden aan de andere kant van de aarde waar zendamateurs deze opvangen.’’

Het klinkt eenvoudig, maar is het dat ook?

,,Ja én nee. De signalen die via de maan worden weerkaatst, worden verwerkt door een computer. Die is vele malen gevoeliger dan het menselijk oor en kan het signaal filteren. Voorwaarde is wel dat alle antennes op de maan gericht blijven terwijl deze een baan om de aarde maakt.’’

Is bij dit experiment succes verzekerd?

,,Het wordt spannend, maar we gaan een mooie avond beleven. Jac de Bruin kan haarfijn uitleggen hoe alles werkt. En dat is niet alleen interessant voor radioamateurs, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde en techniek. Later dit jaar gaan we naar Dwingelo voor een bezoek aan de schotelantenne met een diameter van 25 meter. Deze wordt een keer per jaar ook gebruikt voor moonbouncing.’’

Radioverbinding via de maan - lezing en demonstratie. Clubgebouw Scouting APV, Sportlaan 4 Gorinchem. Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.

