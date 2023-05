Gouden tips tegen examenstress: ‘Ontwijk die ene nerveuze klasgenoot en blijf in je eigen bubbel’

Brieven van lezers

Zo op het oog heeft dit kabinet het beste voor met studenten. Nou ja de aankomende groep dan. Het stelsel van de basisbeurs wordt weer ingevoerd en je hoeft nog naar dertig van de zestig studiepunten te halen in je eerste jaar. Relaxed man! Studeren is meer, we kunnen weer lekker twee jaar doen over de propjes. Dat juist Robbert Dijkgraaf van D66 deze ‘een 5,8 is ook een voldoende’-cultuur omarmt, verbaast mij, sterker nog, ze gaan ook nog eens financieel beloond worden met een mooie basisbeurs. Ik voorspel dat veel studenten het de komende jaren zwaar gaan krijgen in hun tweede, derde of vierde studiejaar en als ze uiteindelijk gaan werken. Tsja, presteren hoort er nu eenmaal bij. No pain, no gain.