Gratis rijbewijs voor jongeren na alcoholcursus in Zaltbommel en Kerkdriel

COLUMN ASWH laat hoofdtrai­ner Sjoerd van der Waal bungelen. Van vertrouwen lijkt weinig meer over

De vaart van de trainerscarrousel is in deze periode alweer flink aan het minderen. Bij derdedivisionist ASWH is er echter bepaald nog geen duidelijkheid over de invulling van de technische staf voor volgend seizoen en lijkt de twijfel te regeren.

30 januari