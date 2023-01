Groepsvaccinaties komen er weer aan: Jong JGZ prikt kinderen tegen dtp, bmr, HPV en meningokokken

Autodieven stelen in Gorinchem in dezelfde nacht liefst drie Toyota’s: ‘Diefstal op bestelling’

Autodieven hebben in Gorinchem in dezelfde nacht drie Toyota’s van het type RAV4 gestolen. Gerard Ridder is een van de gedupeerden. ,,In Viersen, net over de grens in Duitsland, verloor ik definitief het contact: daar hebben ze de tracker uit mijn auto gesloopt.’’

17 januari