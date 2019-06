Groot verborgen drugslab aangetroffen op boerderij in Haaften: ‘Duizenden liters chemicaliën’

HAAFTEN - In Haaften is in de nacht van dinsdag op woensdag een groot verborgen drugslab aangetroffen. Dat meldt de politie. Het laboratorium was ondergebracht in een schuur bij een boerderij aan de Heerkensdreef. Er stonden duizenden liters chemicaliën.