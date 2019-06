Grootschalige speurtocht naar hamer waarmee pianostemmer de dominee sloeg is ‘overbodig’

Advocaat Jan Peter van Schaik had ten behoeve van het hoger beroep in de zaak gevraagd nogmaals naar het vermeende wapen te zoeken.

B. is veroordeeld voor het aanvallen van dominee Wassenaar, die in haar eigen kerk met een hamer werd neergeslagen. B. was daar om de piano van de kerk te stemmen.

Wapen nooit gevonden

Het wapen – vermoedelijk een hamer of een klein soort pikhouweel – is nooit gevonden. B. reed na zijn daad naar zijn tante in Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Daar kreeg hij – nadat hij zijn daad had opgebiecht – een hartaanval. Hij belandde daardoor in een coma van enkele maanden.

In de omgeving van de kerk is al met speurhonden naar de hamer gezocht, maar zonder resultaat. Advocaat Van Schaik had gevraagd om de weg van 18 kilometer tussen Rhenoy en Wadenoijen uit te kammen.

Van Schaik had ook gevraagd de kleren van zijn cliënt nogmaals te laten onderzoeken op bloedsporen. Ook dat verzoek is afgewezen door het gerechtshof. Dat vindt het verzoek niet goed onderbouwd.

Bloed zat op plafond

De raadsman vindt het vreemd dat het bloed van de dominee tot op het plafond van de kerk zat, maar dat op de kleding van de pianostemmer maar één minuscuul bloedspatje zat – waarvan niet vastgesteld kon worden of het bloed van de dominee was.

Ook het verzoek nogmaals te kijken naar de dwangverpleging van B. ziet het hof niet zitten. De pianostemmer kreeg een jaar cel (gelijk aan het voorarrest) en en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Ook het Openbaar Ministerie ging in beroep. Justitie vindt dat sprake is van poging tot moord, niet van poging tot doodslag.