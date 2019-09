Grote BMW vliegt uit de bocht en richt ravage aan in Geldermalsen

Vertrek­kend Avri-directeur spreekt: ‘Ik leg de mensen niets op’

27 september GELDERMALSEN Langer dan vijf jaar op één plek is niets voor hem. Toch bleef Erik de Vries negen jaar bij Avri waar de ene uitdaging op de andere volgde. Midden in de crisis begon hij met het ontzorgen van gemeenten die geld tekortkwamen. ,,We gingen het beheer van de openbare ruimte doen. Dat was niet zo simpel als we dachten. We moesten een hele administratie inregelen en rapportagesystemen optuigen.’’