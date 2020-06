Grote uitslaande brand verwoest monumentale woning in Buurmalsen

Het bleek te gaan om een groot vrijstaand monumentaal pand, Huize Malsenburg. Het dak van de woning stond in brand. Even later stond de hele bovenverdieping in lichterlaaie en stortte het dak in.



De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Het pand is grotendeels in de as gelegd. Het pand was verkocht in januari, de koper wast volgens omstanders nog niet in de woning ingetrokken.