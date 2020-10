Gulden Gravin Blond en Norbertijner Tripel: Landgoed Mariënwaerdt komt met eigen bier

Biologisch bier

Ook het bier is biologisch. Kloosters, vooral in het zuiden van Nederland en België, worden al eeuwen geassocieerd met het brouwen van bier. En klooster- of abdijbieren, mede vanwege de authentieke herkomst, worden steeds populairder. ,,Dat bierbrouwen geldt van oudsher ook voor de vroegere monniken op Mariënwaerdt‘’, zegt Nathalie barones Van Verschuer. ,,We hebben hier op ons landgoed ook een Biersteeg, waar vroeger de brouwerij stond.’’

Plekje in kerstpakketten

Het is de bedoeling dat de twee nieuwe bieren dit jaar ook een plekje krijgen in sommige kerstpakketten die Mariënwaerdt uit eigen producten samenstelt. Van Verschuer: ,,Natuurlijk willen we onze bieren ook gaan serveren in onze horeca. Maar ja, het is de vraag of die vanwege de verscherpte coronamaatregelen medio november al weer open mogen. Maar dan zijn die bieren in ieder geval in onze Landgoedwinkels te koop.’’