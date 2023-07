Hardinxveld maanden zonder doelman Marc Koning: ‘De stand boeide me door de pijn even niet’

Auto tussen twee vrachtwa­gens geplet op A15 bij Gorinchem, jonge vrouw zwaarge­wond naar het ziekenhuis

Bij knooppunt Gorinchem is dinsdagmiddag een kleine personenauto klem te komen zitten tussen twee vrachtwagens. In de auto zat een jonge vrouw, die zwaargewond naar het ziekenhuis is vervoerd. De chauffeur van de achterste vrachtwagen is aangehouden.