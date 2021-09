Hé, wat zwemt daar nou? Tijdens het vissen ziet Remko (34) ineens een zeehond in de Waal

Update Twee keer brand in één week in leegstaan­de woning in Acquoy; nu echt niet meer te redden

30 augustus ACQUOY - Een brand heeft een leegstaande woning in Acquoy afgelopen nacht volledig in de as gelegd. De brandweer van Schoonrewoerd en Leerdam werden net iets voor half 1 opgeroepen voor een woningbrand aan het Acquoysemeer in Acquoy.