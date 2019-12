Heaven: van een tijdschrift drukken voor een krat bier tot een profi popmagazine

Jeugdraad West Betuwe gaat zich met serieuze zaken bezighou­den: veiliger fietsen en ontmoe­tings­plek­ken

6 december GELDERMALSEN - Fiets maar eens in de duisternis op onverlichte dijken. En hoe belangrijk is de laatste school in een dorp, of is het juist sneu om als enige in groep acht te zitten? Achttien jongeren uit elf verschillende kernen in de gemeente West Betuwe vertellen wat 12- tot 18-jarigen verwachten van hun gemeente.