Heel Heukelum duimt voor Fabio na vreselijke crash: ‘Iedereen was stil na het zien van de beelden’

Jan Schimmel naar Rhelico

5 augustus Jan Schimmel wordt keepers­trainer bij vierdeklasser Rhelico. De oud-doelman van TEC en FC Lienden gaat met ingang van september een keer per week zowel de senioren- als de jeugdkeepers onder handen nemen. Schimmel is bij de club in Rumpt de opvolger van Lambert Jager. De 28-jarige Tielenaar is verhuisd naar Herwijnen en keept dit seizoen bij Achilles Veen.