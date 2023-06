Helder weer in West Betuwe vandaag

column anne strik ‘Kijk Jorrit, mama heeft ook een boek!’

Ik werd eerlijk gezegd een beetje gek van hoe vaak me afgelopen week werd gevraagd hoe ik me voelde. Goed bedoeld en allemaal liefde, maar ik had er geen antwoord op. Dat zei ik dan ook: ‘Geen idee, ik voel alle emoties door elkaar’.