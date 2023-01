Herdenkers bij Joods monument in Gorinchem staan nu stil bij alle slachtoffers van de Holocaust

De Graafschap-directeur wordt burgemees­ter: ‘Ik krijg alleen maar nog meer zin in Buren’

Hans Martijn Ostendorp keerde dinsdagavond laat nog enthousiaster terug uit Maurik dan dat hij er al heen gereden was. ,,De zin om in de gemeente Buren aan de slag te gaan, is alleen maar gegroeid”, zegt de nieuwe burgemeester van Buren.

18 januari