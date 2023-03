Herdenkingsmonumenten voorlopig op drie begraafplaatsen

Ook als een graf geruimd is of de as van een overledene uitgestrooid is, komt er een plek om de overledenen te herdenken. Zo’n monument komt er in elk geval bij drie begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe.

Als blijkt dat daar behoefte aan is, zal er ook zo’n herdenkingsplek komen op de zeventien andere begraafplaatsen die momenteel in gebruik zijn in de gemeente.

Over dat voorstel van wethouder Jacoline Hartman buigt de gemeenteraad zich komende dinsdag. De drie grotere begraafplaatsen waar nog dit jaar zo’n herdenkingsmonument kan komen, zijn te vinden in Geldermalsen, Waardenburg en Asperen. Per herdenkingsmonument zijn de kosten begroot op 8470 euro.

Geen verscholen plekjes

Het doel hiervan is de overledenen te herdenken waarvan het graf geruimd is en voor overledenen van wie de as is uitgestrooid op de begraafplaats of elders. Voor alle twintig begraafplaatsen die nog in gebruik zijn, is een plan gemaakt en zijn de locaties aangegeven waar de herdenkingsmonumenten zouden kunnen komen te staan.

Het zijn plekken met passende beplanting en gras, om de monumenten goed tot uiting te laten komen. Het zijn dus geen verscholen plekjes.

Op alle begraafplaatsen waar geruimd is, zijn verzamelgraven aangebracht, waar de stoffelijke resten bewaard worden uit geruimde graven. Deze zijn zo gelegen dat ze makkelijk te heropenen zijn en liggen daardoor uit de loop en vaak in een hoek van het uitbreidingsdeel. Er is echter behoefte aan een herdenkingsteken op een meer centrale plek.

Met persoonlijk naamplaatje

Wethouder Hartman stelt voor om twee mogelijkheden aan te bieden: een herdenkingsplek met algemene tekst zonder de mogelijkheid van een persoonlijk naamplaatje van de overledene. Of een herdenkingsmonument waar wel ruimte is om naamplaatjes aan te brengen.

Bij de drie proeflocaties wordt nu de mogelijkheid geboden om wel naamplaatjes te bevestigen bij het monument. Afhankelijk van de ervaringen daar, wordt in 2024 verder gekeken wat het beste werkt.

West Betuwe telt 31 begraafplaatsen waarvan er op 20 begraafplaatsen daadwerkelijk nog begraven wordt.

Hartman heeft overigens alle begraafplaatsen bezocht. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat de onderhoudssituatie van de begraafplaatsen in West Betuwe in het algemeen een vrij hoge waardering krijgt van de nabestaanden.

