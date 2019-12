Herwijnen langer in spanning: besluit radar een week uitgesteld

Burgemees­ter West Betuwe: let extra op stiekem gedrag van uw kinderen in december

16:54 GELDERMALSEN - Let in deze decembermaand extra op afwijkend en stiekem gedrag van uw kinderen. Die oproep doet burgemeester Servaas Stoop in een brief aan alle ouders van leerlingen uit de hoogste groep van het basisonderwijs.