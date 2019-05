Het goud ontbreekt nog, dus op Papendal moet het gebeuren voor Judy Baauw

video Eieren van doodgescho­ten ooievaar in De Lutte in veiligheid gebracht

6 mei DE LUTTE - De vogelwerkgroep Losser heeft de eieren van het nest van de doodgeschoten ooievaar in de Lutte in veiligheid gebracht. Het gaat in totaal om vier eieren. Ze gaan naar een broedmachine in Herwijnen.