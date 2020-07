Het huis van Arjan en Hanneke heeft elf slaapkamers: ‘We worden elke week vier, vijf keer gebeld’

Het was ‘een dag vol drama’. Moeder stond huilend in de keuken. Ze riep dat Hasna (13) weg moest. Ze was eigenwijs en brutaal. Dat ze weer was weggelopen, was de druppel. Vijf minuten had ze om haar spullen te pakken.



Toen stond de voogd op de stoep, onaangekondigd. Haar tweelingzus Aya (13) viel haar aan en gooide met stoelen. Achterblijven zonder haar zus was geen optie. Marit vertrok een dag later. Na korte omzwervingen bij andere pleeggezinnen en de crisisopvang, zijn de zussen herenigd in het gezinshuis.



De oorlog dreef ze twee jaar geleden uit het Syrische Damascus, moeder en haar drie dochters vonden onderdak in Nederland. Vader wilde niet mee, dus een scheiding volgde. Eenmaal hier kon moeder het niet bolwerken, de puberende zussen hadden het zwaar.



Pesterijen op school liepen uit op vechtpartijen en ze kwamen in aanraking met de politie. Hasna: ,,Ik werd alleen maar eigenwijzer en wilde alleen maar slaan. Nu ben ik rustiger geworden, maar mijn gevoelens uiten blijft lastig. Hechten ook, want steeds als we gewend waren, moesten we weer weg.’’